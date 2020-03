Coronavirus, 554 positivi in Campania, 94 nuovi contagiati

Coronavirus, salgono a 554 i positivi in Campania, 94 i nuovi contagiati. L’unità di crisi regionale ha diramato un nuovo bollettino.

Il Coronavirus sembra inarrestabile, i positivi al Covid -19 aumentano ogni giorno. In Campania aumentano i contagi e sale il numero di positivi come si evince dal bollettino diramato dall’unità di crisi della regione.

CORONAVIRUS, 554 POSITIVI IN CAMPANIA

L’unità di crisi della regione Campania, ha pubblicato il consueto bollettino sull’emergenza Coronavirus. Il numero di contagi è in aumento, si è passati dai 60 di ieri ai 94 di oggi. Nello specifico:

All’ospedale Cotugno sono stati esaminati 144 tamponi di cui 42 positivi.

82 tamponi di cui 10 risultati positivi esaminati presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.

Presso l’ospedale Moscati di Avellino 40 tamponi di cui 11 risultati positivi.

Azienda ospedaliera Sant’Anna di Caserta 35 tamponi di cui 5 risultati positivi.

Il bollettino fornisce dettagli importanti sul quadro complessivo della nostra Regione in relazione all’emergenza Coronavirus:

I DATI

Totale positivi di oggi: 94

Tamponi di oggi: 426

Totale positivi in Campania: 554

CORONAVIRUS, DATI NAZIONALI

Il bollettino sui casi di coronavirus in Italia segna un totale di 31.506 casi (compresi deceduti e guariti), con un incremento rispetto a ieri di 2.989 positivi. I guariti sono 2.941, 192 in più. I morti in tutto per il Covid-19 sono 2.503, 345 nelle ultime 24 ore.

Sono 2.060 i malati ricoverati in terapia intensiva, 209 in più rispetto a ieri. Di questi 879 sono in Lombardia. Dei 31.506 malati complessivi, 12.894 sono poi ricoverati con sintomi e 11.108 sono quelli in isolamento domiciliare.

Nella giornata di oggi sono stati trasferiti dagli ospedali della Lombardia 50 pazienti in terapia intensiva.