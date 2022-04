SKY: “Mertens-Lazio, arrivano conferme. Senesi e Trorè c’è un problema. La situazione di Ospina e Koulibaly”

La permanenza di Dries Mertens al Napoli non è sicura, il belga ha fatto sapere di voler restare ma ad oggi Aurelio De Laurentiis è rimasto in silenzio. Il club azzurro si sta muovendo sul mercato, Giutoli ha chiuso le operazioni Kvaratskhelia e Olivera. Il ds continua a sondare alcuni nomi che potrebbero rientrare tra i nuovi acquisti.

Luca Marchetti, esperto di calciomercato di SKY sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il giornalista si è soffermato sui movimenti del club partenopeo: “Il Napoli è ancora in ballo, la mancata vittoria del Milan ha dato speranze al Napoli, non c’è nulla di scontato. Certo, se l’Inter dovesse vincerle tutte, vincerà lo scudetto, ma ci sono ancora tante partite in ballo e tutto può succedere. Senesi piaceva molto alle italiane negli anni passati. E’ un ottimo profilo, ma non darei certa la partenza di Koulibaly che è vero che non ha fatto benissimo, ma non ha ad esempio, neanche avuto lo stesso compagno di reparto per tutta la stagione e nel calcio il feeling è fondamentale. Il Napoli non deve snaturarsi. Non ha mai giocato con 3 uomini davanti alla difesa più i difensori, deve continuare ad imporre il proprio gioco perché così sa giocare.

Lucca Marchetti ha poi aggiunto: “Mertens-Lazio? E’ un giocatore in scadenza, si è sempre trovato bene con Sarri per cui può essere un pensiero valido anche perché la Lazio cerca un vice Immobile. Poi, c’è da capire se Mertens accetterebbe la corte della Lazio, ciò che mi pare però è che oltre alla voglia del belga di restare a Napoli, non si parla di rinnovo. Se il Napoli non propone a Mertens di restare, commette un errore. Ha accettato il ruolo da comprimario senza fare mai polemica, senza alzare mai la voce, è integrato nello spogliatoio e nella città ed è un capitale. Il rinnovo di Ospina non lo escludo e non credo neppure che Lozano vada via. Treorè piace, ma c’è un problema: dal Sassuolo non possono andare via tutti”. Ha concluso il giornalista di SKY Sport24.