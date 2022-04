PRONOSTICI NAPOLI – ROMA, DUE SQUADRE FORTI PER UNA NOTTE DA LEONI

Ci siamo, ecco che sta per arrivare un’altra grande partita di questa Serie A che non fa altro che regalarci emozioni su emozioni.

La lotta per la vittoria del tricolore è infatti aperta più che mai, con Milan, Inter e proprio il Napoli che sono in piena corsa per portare a casa il trofeo nazionale più ambito, quello scudetto che tanto fa sognare i tifosi, napoletani e non.

Per poter sognare però bisogna prima aprire gli occhi e guardare in faccia una realtà che vede gli azzurri contrapposti ai giallorossi: un lunedì davvero infuocato quello che ci attende, con i partenopei che si preparano a sfidare una squadra fra le più in forma attualmente in Serie A.

I giallorossi vengono infatti da buone prestazioni e stanno risalendo la china, merito del suo mister e dei giocatori che stanno assimilando i suoi concetti di gioco.

I pronostici di Napoli – Roma sono quindi aperti più che mai, ma diamo un’occhiata più nel profondo nella prossima sezione di quest’articolo.

FAME DI VITTORIE, NAPOLI E ROMA VOGLIONO I 3 PUNTI

Il Napoli, dopo la pesante sconfitta subita da parte del Milan, ha ottenuto una serie di risultati utili consecutivi che gli ha permesso di risalire con forza e coraggio, non mollando quel sogno chiamato scudetto.

La sconfitta con la Fiorentina sembrava aver dato una spallata decisiva alle ambizioni scudetto del Napoli, ma la verità è che il sogno rimane lì, ad appena 2 punti di distanza.

Parlando del suo sistema di gioco, la squadra azzurra si schiera con un 4-3-3 che talvolta viene convertito in un 4-2-3-1: schemi di gioco propositivi che variano a seconda degli uomini a disposizione e degli avversari che si vanno a sfidare.

Victor Osimhen è il nemico pubblico numero uno di qualsiasi difesa gli capiti a tiro, e questo Mourinho lo sa bene: il tecnico portoghese schiera la sua Roma con un 3-4-1-2, con i 3 centrali di difesa che regalano maggior equilibrio e solidità alla squadra.

Zaniolo e Abraham formano invece un tandem d’attacco veloce, fisico ed estremamente abile tecnicamente e negli spazi.

Ma ora andiamo aldilà dei dettami tecnico-tattici e delle caratteristiche delle due squadre: scopriamo insieme quali sono le quote ed i pronostici per Napoli – Roma.

PRONOSTICI NAPOLI – ROMA, ECCO SVELATE LE QUOTE PER IL MATCH

Napoli Pareggio Roma 1.90 3.60 4.00

* N.B. Il link riporta ad un sito di scommesse

Incontri di questo livello sono davvero molto difficili da decriptare: il nostro campionato è infatti famoso per la sua imprevedibilità e il suo dipendere dagli episodi, i quali fanno quasi sempre la differenza.

Il divario tra due squadre è colmabilissimo attraverso coesione e spirito di gruppo, con tattica e corsa.

Ad ogni modo, parlando di pronostici per Napoli – Roma, ecco che gli azzurri, come possiamo vedere nella tabella qui sopra, gode dei favori del pronostico: la sua *vittoria è data a 1.90.

Un’eventuale pareggio, a sua volta, viene pagato ad un interessante 3.60, mentre un risultato in cui i giallorossi espugnano lo stadio dei partenopei è offerto a 4.00.

Partita difficile da interpretare, ma molto facile da gustare: tanti i talenti in campo, tanta la voglia di vincere, dunque prepariamoci a questo fantastico spettacolo!