Mazzocchi: “Ho sempre sognato la maglia del Napoli. Vi prometto una cosa”

Mazzocchi: “Darò tutto per il Napoli”. Emozioni e promesse dal ritiro

Dal ritiro di Dimaro, Pasquale Mazzocchi ha aperto il suo cuore ai tifosi del Napoli, raccontando l’emozione del suo arrivo in azzurro e le promesse per il futuro. “Quando il Napoli mi chiamò, i miei genitori scoppiarono in lacrime“, ha rivelato il difensore, sottolineando il significato profondo di vestire la maglia partenopea.

Mazzocchi sul lavoro con Conte e le ambizioni del Napoli

Parlando della preparazione, Mazzocchi ha assicurato: “Stiamo lavorando tanto e bene con Conte“. La sua promessa ai tifosi è chiara: garantisce spirito di sacrificio, confidando che “il resto verrà da sé”. Il difensore ha anche enfatizzato l’importanza dell’unità di squadra: “Quest’anno dovremo essere una famiglia, gli obiettivi si raggiungono solo così“.

Mazzocchi ha incoraggiato i giovani napoletani a sognare la maglia azzurra. Sulla sua posizione in campo, si è detto pronto ad adattarsi: “Il mio ruolo preferito è l’esterno di centrocampo ma nel calcio di oggi devi saper fare tanti ruoli“.

Con queste parole, Mazzocchi si propone come elemento chiave del nuovo Napoli di Conte, pronto a dare il massimo per le ambizioni della squadra nella prossima stagione di Serie A.

