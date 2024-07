Ngonge: “Preferisco giocare a destra. Vogliamo lo scudetto”

Cyril Ngonge parla dal ritiro di Dimaro: ruolo preferito, ambizioni scudetto e la sfida contro il Verona. L’attaccante del Napoli si dice pronto per la nuova stagione.

Le parole di Ngonge ai tifosi

L’attaccante azzurro Cyril Ngonge ha incontrato i tifosi dal palco di Dimaro, rilasciando importanti dichiarazioni sul suo ruolo e sulle ambizioni del Napoli per la prossima stagione.

“Il mio ruolo preferito è largo a destra. La prima a Verona è importantissima ed andremo lì per vincere. In questo momento Conte mi sta provando a destra ma sono un tipo di giocatore che può fare tutti i ruoli dell’attacco. Mi trovo meglio sia come trequartista nei due che come esterno nei tre. A Napoli ho trovato meno spazio anche per colpa di un infortunio. Sto lavorando per tornare ai livelli di Verona. Vogliamo lo scudetto. Chi vince lo scudetto? Noi”.

Ngonge ha chiarito la sua posizione preferita in campo e ha sottolineato la sua versatilità nell’attacco. Ha anche menzionato che l’allenatore Conte lo sta provando sulla fascia destra.

La prima partita contro il Verona e le ambizioni scudetto

L’attaccante ha evidenziato l’importanza della prima partita di campionato contro il Verona, sua ex squadra. Ha inoltre espresso chiaramente le ambizioni del Napoli per la prossima stagione, puntando allo scudetto.

Ngonge ha anche parlato del suo periodo iniziale al Napoli, menzionando le difficoltà dovute a un infortunio e il suo impegno per tornare ai livelli mostrati con il Verona.

