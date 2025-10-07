7 Ottobre 2025

Mazzarri sarà il nuovo allenatore: in città parte la contestazione | Non lo vogliono per nessun motivo al mondo

L’ex allenatore del Napoli viene da stagioni molto complicate e ora è difficile trovare una nuova sistemazione.

Negli ultimi anni la carriera di Walter Mazzarri in panchina ha incontrato diverse difficoltà, nonostante il tecnico toscano abbia costruito una solida reputazione negli anni precedenti, soprattutto con Napoli e Sampdoria. Il passaggio a squadre con aspettative alte ma organici non sempre all’altezza ha spesso messo in difficoltà la sua capacità di incidere, evidenziando come anche allenatori esperti possano trovarsi in momenti di flessione professionale.

Il tecnico ha alternato esperienze in Serie A e Serie B, affrontando contesti differenti: alcune squadre hanno mostrato fiducia iniziale, ma risultati altalenanti e momenti di crisi hanno spesso anticipato il suo esonero. L’assenza di continuità e il turnover societario hanno reso più complicato sviluppare progetti a lungo termine, penalizzando anche l’approccio tattico che Mazzarri predilige, basato su organizzazione difensiva e contropiede.

Oltre agli aspetti tecnici, Mazzarri ha dovuto affrontare anche pressioni mediatiche crescenti. In un calcio sempre più concentrato sul risultato immediato, ogni serie di sconfitte diventa amplificata e mette in discussione l’allenatore, anche se l’obiettivo era solo consolidare la squadra o lanciare giovani. Questo contesto ha reso i suoi ultimi anni particolarmente complicati sotto il profilo psicologico e professionale.

Nonostante le difficoltà, Mazzarri continua a essere riconosciuto per il suo acume tattico e la capacità di motivare i giocatori. La sua esperienza resta un patrimonio prezioso per squadre in cerca di guida, anche se il bilancio recente evidenzia come il calcio moderno possa essere impietoso anche con tecnici di lunga carriera.

Pisa valuta Mazzarri

In caso di esonero di Alberto Gilardino, il Pisa potrebbe pensare a Walter Mazzarri come possibile sostituto. Il tecnico toscano, con una lunga carriera in Serie A e B, rappresenterebbe una scelta di esperienza per provare a risollevare la squadra, soprattutto in un momento delicato della stagione.

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, Mazzarri resta un allenatore capace di organizzare bene la difesa e valorizzare giocatori meno appariscenti.

Tifosi pisani contrari

Tuttavia, la candidatura di Mazzarri non incontrerebbe il favore dei tifosi pisani. Nato in provincia di Livorno, il tecnico porterebbe con sé una rivalità storica tra le due città toscane, sentimenti che nel calcio spesso pesano quanto le capacità tecniche. I supporter nerazzurri temono che la scelta possa alimentare tensioni e polemiche, rendendo più difficile il clima attorno alla squadra.

La società dovrà quindi valutare con attenzione non solo il curriculum e le competenze di Mazzarri, ma anche l’impatto mediatico e psicologico della scelta sulla tifoseria. Il bilancio tra esperienza tecnica e accettazione popolare sarà determinante per decidere se procedere con un eventuale contatto.

