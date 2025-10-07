FALSI INFORTUNI: esplode la bomba a Napoli | Conte preso in giro dai suoi uomini più fidati
Conte è infuriato. Il tecnico sarebbe stato preso in giro dai propri giocatori. Una notizia inaspettata che ha sconvolto l’ambiente azzurro.
A Napoli è scoppiata una vera e propria bomba. Nelle ultime ore si parla con insistenza di falsi infortuni all’interno dello spogliatoio azzurro. Secondo alcune indiscrezioni, diversi giocatori avrebbero simulato problemi fisici per evitare di scendere in campo o per manifestare il proprio malcontento nei confronti di Antonio Conte.
Conte, da sempre noto per la sua mentalità rigorosa e per il rapporto diretto con i suoi uomini, avrebbe notato qualcosa di strano nelle ultime settimane. Troppi infortuni improvvisi, troppe indisponibilità “strategiche” che non convincevano né lui né lo staff medico. Dopo alcune verifiche interne, sarebbero emerse discrepanze tra i referti e le reali condizioni dei giocatori.
Il colpo più duro, però, non sarebbe arrivato dai soliti scontenti, ma da alcuni dei calciatori più importanti e fidati. Gente su cui Conte contava per guidare il gruppo e trasmettere la sua mentalità. La scoperta avrebbe lasciato il tecnico amareggiato. È una ferita profonda, difficile da rimarginare in uno spogliatoio che sembra aver perso coesione e fiducia.
In società, intanto, la tensione cresce. I dirigenti stanno cercando di capire la reale portata della vicenda e valutano possibili interventi disciplinari. Il rischio è che il caso esploda definitivamente e comprometta non solo la stagione, ma anche il progetto tecnico costruito in estate.
Momento delicato
I tifosi sembrerebbero vicini al tecnico ex Juventus, ritenendo inaccettabile che professionisti stipendiati fingano problemi fisici. Sui social monta la rabbia con centinaia di messaggi che chiedono trasparenza e verità.
Il Napoli sta vivendo senza ombra di dubbio delle ore delicate. Conte, arrivato per riportare ordine e ambizione, si ritrova a dover combattere non solo contro gli avversari in campo, ma anche contro un gruppo che sembra non seguirlo più. Bisognerà capire come reagirà il tecnico.
Le dichiarazioni
In particolare, le dichiarazioni del noto giornalista Raffaele Auriemma, hanno insinuato più di qualche dubbio nella mente dei tifosi e soprattutto nelle mente dell’allenatore Conte. Rivelazioni choc tutte rilasciate da Auriemma a Sportitalia. Ecco di seguito tutte le sue dichiarazioni.
“Spinazzola e Olivera infortunati contro il Milan? Se lo fossero stati davvero, Conte avrebbe dovuto farlo. Non facendolo significa che c’era qualche altra cosa. Se Spinazzola e Olivera fossero stati infortunati, non avrebbero giocato in Champions League qualche giorno dopo”. Queste le parole che hanno sollevato il dibattito.