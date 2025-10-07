7 Ottobre 2025

Adani: «Conte ha cambiato pelle. Ora osa di più e ha portato il Napoli a un livello superiore»

redazione 7 Ottobre 2025
Adani: "Arbitri e Var sono una pagliacciata, situazione fuori controllo"

Lele Adani si inchina al nuovo volto del Napoli di Antonio Conte. Nel corso del podcast Viva el Fútbol, l’ex difensore e opinionista ha analizzato la vittoria in rimonta degli azzurri contro il Genoa, individuando nella mano del tecnico la chiave di un cambiamento profondo.

«Il Napoli non ha tirato in porta per un’ora, poi è cambiato tutto» – ha raccontato Adani – «Conte in conferenza ha detto che bisogna attaccare di più, anche a costo di subire di più. Cinque anni fa non lo avrebbe mai detto. È un altro Conte, uno che vuole osare e che capisce che oggi il coraggio può pagare più della prudenza».

Per Adani, le parole del tecnico rappresentano un segnale preciso: «Quando Conte dice “fare densità a volte non paga”, non parla solo alla squadra ma a tutto l’ambiente. È un messaggio di crescita, di mentalità. Questo è lavoro vero».

L’analisi si sposta poi sul campo e sul primo gol al Genoa: «Nasce da Milinkovic-Savic che serve Spinazzola, un terzino che fa l’ala. Questo succede perché Conte non si limita a mettere i giocatori in campo, ma spiega, condivide, costruisce un’idea. È riuscito a portare tutti a un livello più alto».

Adani ha sottolineato come il valore del gruppo fosse già importante, ma che ora sia esploso grazie alla guida tecnica: «Il Napoli non era da decimo posto, va detto. Ma oggi l’allenatore incide, eccome. Conte lo fa da sempre ai massimi livelli. Valorizza i giovani e rende affidabili i veterani. Lukaku, ad esempio, diventa una garanzia assoluta, mentre giocatori come Raspadori, Billing e Juan Jesus – che l’anno scorso sembravano riserve – sono stati decisivi per vincere lo scudetto».

Un elogio totale, quello di Adani, che consacra Conte come il vero artefice della rinascita azzurra: un tecnico che non ha paura di cambiare sé stesso per rendere il Napoli più coraggioso, ambizioso e vincente.

Altro

Montervino: "Il terzo Scudetto col Napoli l'ho vinto nel 2007"

Montervino: «Lobotka top mondiale, ma ora il Napoli può cambiare volto con De Bruyne e Gilmour»

redazione 7 Ottobre 2025
caressa-sky-napoli

Caressa: «Conte ha trasformato il Napoli in belve. Solo i grandi allenatori riaccendono la luce così»

redazione 7 Ottobre 2025
bianchi e maradona(1)

Bianchi: «Napoli già consolidato, Roma sopra le attese. Conte e Gasperini? Due grandi piloti con la macchina giusta»

redazione 7 Ottobre 2025
Marino a gamba tesa: "Garcia non è Spalletti. Meluso non ha il curriculum per il Napoli"

Marino incorona Conte: «Ha diretto la Playstation! Napoli unico a poter staccare tutte le big»

redazione 7 Ottobre 2025
Antonio Conte LaPresse Napolipiu

Gazzetta dello Sport: “Conte non cambia”

redazione 4 Ottobre 2025
Elmas: "Vincere a Napoli è unico, altro che Inter, Milan o Juve"

Il ritorno di Elmas a Napoli: un jolly in più per Conte

redazione 3 Ottobre 2025

Ultimissime

Adani: "Arbitri e Var sono una pagliacciata, situazione fuori controllo"

Adani: «Conte ha cambiato pelle. Ora osa di più e ha portato il Napoli a un livello superiore»

redazione 7 Ottobre 2025
Montervino: "Il terzo Scudetto col Napoli l'ho vinto nel 2007"

Montervino: «Lobotka top mondiale, ma ora il Napoli può cambiare volto con De Bruyne e Gilmour»

redazione 7 Ottobre 2025
caressa-sky-napoli

Caressa: «Conte ha trasformato il Napoli in belve. Solo i grandi allenatori riaccendono la luce così»

redazione 7 Ottobre 2025
bianchi e maradona(1)

Bianchi: «Napoli già consolidato, Roma sopra le attese. Conte e Gasperini? Due grandi piloti con la macchina giusta»

redazione 7 Ottobre 2025
Marino a gamba tesa: "Garcia non è Spalletti. Meluso non ha il curriculum per il Napoli"

Marino incorona Conte: «Ha diretto la Playstation! Napoli unico a poter staccare tutte le big»

redazione 7 Ottobre 2025