Montervino: «Lobotka top mondiale, ma ora il Napoli può cambiare volto con De Bruyne e Gilmour»

redazione 7 Ottobre 2025
Montervino: "Il terzo Scudetto col Napoli l'ho vinto nel 2007"

Francesco Montervino, ex centrocampista e storico capitano del Napoli, ha commentato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal le nuove prospettive tattiche degli azzurri dopo lo stop di Stanislav Lobotka.

«Non ho mai detto di non voler vedere i quattro centrocampisti» – ha precisato Montervino – «ma semplicemente che non vorrei vederli sempre. In alcune partite servono, in altre si può cambiare. Dipende dagli equilibri e dagli avversari».

L’ex capitano partenopeo ha poi sottolineato il peso dell’assenza dello slovacco, ma anche le opportunità che si aprono per Antonio Conte: «Lobotka è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ma il suo infortunio può aprire nuovi scenari. Magari potremmo vedere De Bruyne più centrale, a legare il gioco, oppure spazio a Gilmour, che dal punto di vista tecnico può far guadagnare qualcosa al Napoli».

Un’analisi lucida e ottimista, che guarda oltre l’emergenza e riconosce nella qualità del gruppo azzurro la vera forza del progetto Conte.

