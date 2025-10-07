Caressa: «Conte ha trasformato il Napoli in belve. Solo i grandi allenatori riaccendono la luce così»
Fabio Caressa si gode il nuovo volto del Napoli e rende merito al lavoro di Antonio Conte. Sul suo canale YouTube, il telecronista di Sky Sport ha commentato la vittoria azzurra contro il Genoa, esaltando la forza mentale della squadra e la mano del tecnico.
«L’ingresso di Spinazzola e De Bruyne ha cambiato il Napoli» – ha spiegato Caressa – «La Champions porta via tantissime energie mentali e quando poi ti ritrovi in campionato con una partita che sembra semplice, ma non lo è, puoi avere un approccio diverso. È difficile ritrovare la concentrazione. Ma il Napoli in panchina ha Conte».
E proprio sull’impatto dell’allenatore, Caressa non ha dubbi: «Rientrati dallo spogliatoio, i giocatori del Napoli sembravano delle belve. Era un’altra squadra. Solo i grandi allenatori sanno riaccendere la luce in quel modo, anche attraverso le scelte sugli ingressi in campo».
Il giornalista ha poi voluto rendere merito a Spinazzola, tornato protagonista dopo un periodo difficile: «Ha avuto un incidente durissimo durante l’Europeo, e non tutti riescono a tornare dopo un’operazione del genere. Ora ha ritrovato la condizione e la sua qualità tecnica non si è mai potuta discutere. Col Genoa ha fatto una partita straordinaria».
Infine, un passaggio su Anguissa, definito da Caressa “doppia faccia”: «Nel primo tempo è stato un po’ sottotono, ma nella ripresa ha preso per mano la squadra. Quando il Napoli gioca con quella intensità, dimostra di avere caratteristiche da grandissima squadra».