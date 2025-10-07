Bianchi: «Napoli già consolidato, Roma sopra le attese. Conte e Gasperini? Due grandi piloti con la macchina giusta»
Ottavio Bianchi conosce bene l’arte di vincere a Napoli e la pressione che si respira a Roma. Intervistato da Il Mattino, l’ex allenatore azzurro ha analizzato il momento delle due squadre che oggi dominano la Serie A, lodando la mano dei due tecnici più in vista del campionato: Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.
«L’anno scorso il Napoli è stato una sorpresa» – ha spiegato Bianchi – «ma Conte ha lavorato bene ovunque. È un tecnico di grande livello, nazionale e internazionale. Ha dato subito un’impronta chiara e la squadra l’ha seguita».
Alla domanda su chi dei due allenatori gli somigli di più, Bianchi ha risposto con la consueta ironia: «Spero per loro che non abbiano nulla di mio (ride). Sono due bravissimi professionisti, e il loro è un ruolo complicato. I miei vecchi maestri dicevano che l’allenatore è come un pilota di Formula 1: se non hai la macchina con il motore, il telaio e le gomme giuste, puoi anche essere un grande pilota, ma non vinci».
Il tecnico bresciano ha poi parlato del carattere di Gasperini e della sua nuova avventura a Roma: «Il carattere può aiutare, certo, ma contano i risultati. Una volta, quando qualcuno disse a Montanelli che avevo un brutto carattere, lui rispose: “Vuol dire che ha carattere”. Quello che stupisce nella Roma è l’immediatezza dei risultati: sembra una squadra in cui il pilota conosce già alla perfezione la macchina».
Sul futuro delle due capoliste, Bianchi non ha dubbi: «Napoli e Roma possono rimanere al vertice. Il Napoli ha già consolidato, mentre la Roma è sopra le attese, perché di solito nel primo anno si incontrano difficoltà. Le altre, invece, mi sembrano in grande difficoltà».
Un’analisi lucida e diretta, nel pieno stile di Ottavio Bianchi, l’uomo che a Napoli ha scritto una pagina indelebile di storia e che ancora oggi guarda al calcio con lo sguardo di chi sa riconoscere la mano dei grandi.