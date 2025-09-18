Max me ne vado, ho una chiamata dalla Serie B | Landucci lascia Allegri a metà stagione: ecco dove allenerà
Lo storico secondo di Allegri è pronto a mettersi in proprio dopo tanti anni al fianco del mister toscano: ecco da dove partirà.
Marco Landucci, storico vice di Massimiliano Allegri, è pronto a una svolta che potrebbe cambiare radicalmente il suo futuro professionale. Dopo oltre quindici anni vissuti al fianco del tecnico livornese, l’allenatore toscano ha infatti ottenuto il patentino UEFA Pro, la massima abilitazione possibile.
Una conquista che gli permette di sedersi su qualsiasi panchina, anche ai più alti livelli europei. E ora, secondo indiscrezioni, sarebbe arrivata per lui una chiamata concreta.
Il legame tra Allegri e Landucci è stato sempre saldo, sin dai tempi del Cagliari. La loro sintonia è stata spesso considerata una delle chiavi della gestione dello spogliatoio, con Landucci capace di affiancare Max sia nelle scelte tattiche sia nel rapporto con i giocatori. Ma ora, per la prima volta, questo binomio sembra destinato a interrompersi a stagione in corso.
Il conseguimento del patentino UEFA Pro non è stato un passaggio formale. Landucci ha sostenuto un esame impegnativo, con prove orali su tecnica, tattica, preparazione atletica, psicologia e comunicazione, fino alla discussione della tesi. Secondo quanto riportato dalla FIGC, i migliori del corso sono risultati proprio lui insieme ad altri nomi noti come Fabregas, Pisacane, Hamsik e Padoin.
In cerca di equilibri
L’indiscrezione che circola con insistenza riguarda l’interesse di un club, in cerca di un profilo capace di portare esperienza e nuova linfa in panchina. L’ipotesi di vedere Landucci alla guida di questa squadra ha già acceso la curiosità dei tifosi, desiderosi di un cambio di marcia.
La scelta, tuttavia, non è priva di rischi. Lasciare Allegri a stagione in corso significherebbe rompere un equilibrio costruito in anni di collaborazione. Al Milan, infatti, lo staff tecnico dovrebbe riorganizzarsi, affidandosi ad altre figure interne per coprire il vuoto lasciato da un vice di fiducia.
Nuova avventura
Dunque Marco Landucci, dopo aver conseguito il patentino UEFA Pro che gli permette di allenare qualsiasi squadra, anche ai massimi livelli europei, potrebbe mettersi in proprio. Una tappa importante per la sua carriera, iniziata al fianco di Allegri nel 2008 e proseguita in tutte le esperienze con Cagliari, Milan e Juventus. La notizia, diffusa direttamente dal sito FIGC, apre scenari interessanti sul suo futuro professionale.
Con questa abilitazione, Landucci è pronto a un’avventura in solitaria, lasciando intravedere la possibilità di intraprendere la carriera da primo allenatore. Non si esclude un approdo in Serie B, dove diverse panchine potrebbero presto cambiare volto. Tra le ipotesi più suggestive c’è quella della Sampdoria, in netta difficoltà e alla ricerca di nuove energie per risalire la classifica.