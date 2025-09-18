Caressa: «Napoli impressionante a Firenze. Conte straordinario, Hojlund un mix tra Lukaku e Osimhen»
Il giornalista analizza le ultime prestazioni degli azzurri e l’attesa per la sfida all’Etihad
Sul suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha commentato l’attesa per la partita di questa sera tra Manchester City e Napoli all’Etihad Stadium, soffermandosi anche sulla vittoria di sabato al “Franchi” contro la Fiorentina.
«Con Beukema mi sembra che il Napoli abbia trovato un giocatore che mette insieme applicazione e grande forza fisica – ha spiegato Caressa – e quindi la squadra è migliorata in un punto fondamentale, perché ora ha dei cambi all’altezza».
Il giornalista ha sottolineato l’impatto della partenza sprint degli azzurri: «La prima mezz’ora del Napoli a Firenze mi ha impressionato. È una squadra che può fare quello che vuole».
Conte e la nuova identità
Caressa ha elogiato il lavoro del tecnico: «Conte è un allenatore straordinario perché anche quest’anno cambia e vuole una squadra più adattabile alla situazione e all’avversario. La Fiorentina ha stravinto i duelli e per gli avversari era impossibile opporsi».
Focus su Hojlund
Infine, un passaggio sull’attaccante danese: «Hojlund viene da anni difficili, ma se viene sfruttato al meglio mette insieme la fisicità di Lukaku con alcune caratteristiche di Osimhen. Non è i due insieme, ma ha caratteristiche di entrambi. Ha gamba e forza fisica che in Italia fanno veramente tantissimo la differenza».