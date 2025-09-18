Non solo Di Gregorio: Tudor ne boccia altri due | Li ha cacciati dalla Continassa dopo il Dortmund
Il mister della Juventus Igor Tudor ha le idee estremamente chiare: ha bocciato altri calciatori dopo la partita di Champions.
Dopo l’esordio choc contro il Borussia Dortmund in Champions League, non è solo Michele Di Gregorio a finire nel mirino. Il portiere ha subito critiche pesanti per le incertezze commesse sotto porta, ma Igor Tudor sembra intenzionato a non fermarsi qui e avrebbe individuato altri calciatori.
Le responsabilità vengono trasferite non solo tra i pali: la retroguardia appare spesso in confusione, con errori di copertura, mancata comunicazione e scelte difensive sbagliate che hanno concesso gol evitabili. Diversi giocatori sono già sotto osservazione, pronti a subire conseguenze concrete. Tudor dovrà fare una scelta dura, che potrebbe cambiare la struttura della squadra.
Il 4-4 con il Borussia Dortmund allo Stadium ha lasciato l’amaro in bocca ma anche un senso di orgoglio per la rimonta nei minuti finali. La Juventus era sotto 4-2, ormai quasi rassegnata, quando Vlahović prima e Kelly poi, in pieno recupero, hanno trasformato la sconfitta in un pareggio spettacolare.
Eppure non basta: nonostante il risultato, emergono crepe nel muro difensivo che Tudor non può più ignorare. Di Gregorio, preso di mira per almeno tre gol evitabili nei passaggi cruciali, ora rischia la panchina nelle prossime uscite. Ma non è l’unico soggetto a rischio perché il tecnico pretende il massima da tutti.
Banco di prova
La Champions League è un vero e proprio banco di prova per la credibilità internazionale della Juventus. Affrontare squadre di altissimo livello come il Dortmund richiede lucidità tattica, coraggio nella scelta dei titolari, e soprattutto un reparto difensivo che sappia resistere nei momenti topici.
Dunque tanto in Champions quanto in massima serie, Tudor, cercherà di non sfigurare e di proporre la migliore formazione possibile. Questo molto probabilmente porterà a scelte non condivisibili all’interno dell’ambiente dei tifosi bianconeri ma è l’allenatore a prendere le decisioni.
Le bocciature
Come detto, Igor Tudor non ha risparmiato critiche dopo il pareggio contro il Dortmund: oltre a Di Gregorio, anche David e Koopmeiners potrebbero essere finiti nel mirino del tecnico. Prestazioni giudicate insufficienti e mancanza di personalità nei momenti chiave hanno convinto l’allenatore a prendere provvedimenti.
I tre giocatori rischiano ora di vedere ridotto drasticamente il loro minutaggio nelle prossime uscite. La decisione di Tudor potrebbe avere ripercussioni importanti sugli equilibri della Juventus, già chiamata a ritrovare solidità e continuità. Una lunga permanenza in panchina per David e Koopmeiners significherebbe rivedere gerarchie consolidate.