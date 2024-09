KISS KISS – Clamoroso in casa Napoli, Mario Rui rifiuta cinque offerte! Possibile rottura con l’agente

Il terzino del Napoli Mario Rui ha declinato diverse proposte, inclusa quella del Nizza: tensione crescente con il suo procuratore.

Arrivano delle importanti novità sul futuro di Mario Rui, il terzino sinistro del Napoli, direttamente dalle parole del noto giornalista Valter De Maggio durante il suo intervento a Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli. Secondo quanto riportato da De Maggio, Mario Rui avrebbe rifiutato ben cinque offerte, tra cui una proveniente dal Nizza, club della Ligue 1 francese.

Questa decisione sta generando tensioni significative tra il calciatore e il suo agente. “Il procuratore è molto infastidito dalla situazione,” ha affermato De Maggio, aggiungendo che la prossima settimana potrebbe essere decisiva per una possibile rottura tra le due parti.

Il riferimento al “caso Demme” è significativo: Diego Demme, altro giocatore del Napoli, si è trovato in una situazione simile, rimanendo fuori dai piani del club dopo aver rifiutato diverse destinazioni. La prospettiva di un “Demme 2.0” per Mario Rui è quindi reale, con il rischio che il terzino sinistro resti in una posizione marginale nella rosa del Napoli.

Il futuro di Mario Rui resta incerto, e le prossime settimane saranno cruciali per capire se il giocatore troverà una nuova destinazione o se questa situazione porterà a un’ulteriore frattura con il suo entourage. Con il mercato ancora aperto in alcune nazioni, resta da vedere se ci sarà un colpo di scena che possa risolvere questo intricato nodo di mercato.