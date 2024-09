Meluso: “Mi sento ancora del Napoli. Dovbyk? Non mi convince. La permanenza di Kvara è tanta roba, su Buongiorno…”

L’ex Direttore Sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha analizzato il mercato azzurro, i nuovi acquisti e il futuro del club.

Mauro Meluso, ex Direttore Sportivo del Napoli, ha rilasciato interessanti dichiarazioni riguardo il mercato del club azzurro e il calcio italiano in un’intervista a 1 Station Radio, durante il programma 1 Football Club.

Mercato e cambiamenti nel calcio moderno

Meluso ha iniziato il suo intervento analizzando le trasformazioni del calcio negli ultimi dieci anni: “Il calcio moderno è in continua evoluzione e ha subito grandi cambiamenti. Le proprietà straniere hanno portato nuove mentalità e metodologie, con un’enfasi crescente sugli algoritmi e sugli investimenti. Quest’anno, in particolare, il mercato è stato molto dinamico e le squadre hanno fatto mosse significative”.

Riguardo al Napoli, Meluso ha spiegato come il club gestisce le sue operazioni di scouting: “Ogni club ha i propri metodi. Ho avuto il privilegio di lavorare con il presidente De Laurentiis e sono grato per l’opportunità. Tuttavia, la decisione di non proseguire è stata presa di comune accordo”. Meluso ha anche sottolineato il ruolo fondamentale del gruppo di scouting del Napoli, evidenziando la preparazione e il lavoro degli osservatori.

I protagonisti del campionato e le valutazioni su Dovbyk

Quando è stato chiesto chi fosse l’attaccante più decisivo in Serie A, Meluso ha risposto: “Sono solo tre partite e non possiamo fare bilanci definitivi, ma credo fermamente che Kvara sarà ancora determinante per il Napoli. Altri attaccanti da tenere d’occhio includono Bonny del Parma, Morata, Lukaku, Vlahovic e Thuram”. Tuttavia, Meluso ha espresso riserve su Dovbyk della Roma: “Non sono convinto che Dovbyk si adatti facilmente al nostro campionato. Le difese italiane sono molto robuste e credo che avrà bisogno di tempo per ambientarsi”.

Meluso ha confermato che Dovbyk era stato monitorato dal Napoli: “Abbiamo esaminato molti giocatori e Dovbyk è stato tra quelli osservati. Abbiamo visto numerosi campionati, ma alla fine abbiamo deciso diversamente”. Per quanto riguarda Fabio Pecchia, Meluso ha preferito non entrare nei dettagli su un possibile interesse del Napoli, ma ha elogiato il lavoro dell’allenatore con Cremona e Parma, riconoscendo la sua crescita professionale.

Acquisti del Napoli e il valore di Kvaratskhelia

Infine, Meluso ha commentato gli acquisti del Napoli di questa stagione, sottolineando la permanenza di Kvara come una delle mosse più significative: “Kvara è un giocatore di grande livello e la sua permanenza è una grande notizia per il Napoli. Anche Buongiorno è un acquisto importante, capace di ambire a squadre che partecipano alle coppe, ma ha scelto di contribuire al ritorno del Napoli in Champions League”.