“Maradona è stato uno stato d’animo”, applausi per Alberto Angela che racconta il mito

Stanotte a Napoli parla anche di Diego Armando Maradona, con Alberto Angela che coinvolge pure Salvatore Bagni nel racconto. Un grande successo quello del programma in onda su Rai 1 che ha fatto registrare grandissimi ascolti, oltre che un interesse generale su qualsiasi piattaforma social. Un vero manifesto per la città partenopea, con Alberto Angela che ha saputo svelare le tantissime luci della città partenopea, che spesso finisce sui media solo ed esclusivamente per le sue ombre.

Alberto Angela durante Stanotte a Napoli si è occupato delle bellezze della città, da quelle paesaggistiche a quelle culturali. Grande interesse c’è stato per il Cristo Velato e le sue leggende, ma quando si parla di Napoli nemmeno un programma di approfondimento culturale, può ignorare la figura di Diego Armando Maradona.

Più che un calciatore, Diego Armando Maradona è “uno stato d’animo”: il simbolo di una città, un uomo sul quale i tifosi, i napoletani tutti, hanno riposto sogni e speranze. Ma soprattutto, è stato l’uomo a cui hanno consegnato le chiavi del loro stesso cuore. #StanotteaNapoli — Alberto Angela (@albertoangela) December 25, 2021

Stanotte a Napoli: Maradona

“Più che un calciatore, Diego Armando Maradona è “uno stato d’animo”: il simbolo di una città, un uomo sul quale i tifosi, i napoletani tutti, hanno riposto sogni e speranze. Ma soprattutto, è stato l’uomo a cui hanno consegnato le chiavi del loro stesso cuore” ha scritto lo stesso Alberto Angela attraverso twitter. Nel suo viaggio a Napoli il divulgatore ha fatto tappa anche allo stadio di Fuorigrotta, dedicato proprio a Maradona.

Durante il racconto si è fatto aiutare anche da Salvatore Bagni, compagno di squadra di Maradona a Napoli che ha tessuto le lodo del Pibe de Oro. “Con lui ho perso un amico, una persona vera” ha detto Bagni che ha raccontano, non senza emozioni, anche la presentazione che avvenne proprio in quello stadio “dove c’erano almeno ottantamila spettatori. Con Maradona noi avevamo sempre il tutto esaurito, dato che non c’erano le tribune numerato, sono sicuro che molto spesso si arrivava ad accogliere anche novantamila spettatori per una partita“.

Con queste parole si capisce l’amore viscerale di Napoli per Maradona, un uomo che ha portato gioia e felicità alla città. Diventato un mito eterno, che nessuno può ignorare quando si parla della città partenopea.