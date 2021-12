Rinnovi Napoli: non solo Insigne, sei calciatori in scadenza

Il Napoli deve pensare ai rinnovi di contratto, ci sono sette calciatori in scadenza a giugno del 2022, tra cui Lorenzo Insigne. La situazione del capitano del Napoli è sicuramente quella più complicata. Il giocatore vorrebbe restare a Napoli, ma De Laurentiis ha deciso di puntare su una politica di ridimensionamento dal punto di vista degli ingaggi. La parola d’ordine è: tagliare gli stipendi. Ecco perché l’addio di Manolas è stato accolto serenamente dal Napoli, che ha proposto ad Insigne 3,5 milioni di euro a stagione di ingaggio per il rinnovo, ovvero meno dei 5 milioni che percepisce attualmente. L’accordo tra il capitano e De Laurentiis è lontanissimo, con le condizioni attuali impossibile. All’orizzonte non ci sono schiarite, perché nessuno vuole fare un passo verso l’altro. Così le voci da Toronto diventano più insistenti, ma negli ambienti di calciomercato si parla anche di Bayern Monaco e club inglesi su Insigne.

Napoli: i giocatori in scadenza nel 2022

Oltre ad Insigne ci sono sei giocatori in scadenza al Napoli. Si parte da Faouzi Ghoulam che percepisce 2,4 milioni di euro a stagione più bonus. Difficilissimo che si possa arrivare ad un rinnovo, anche perché il terzino mancino non gioca titolare nemmeno quando Mario Rui è infortunato, con Spalletti che preferisce adattare Di Lorenzo o Juan Jesus sulla fascia sinistra di difesa. Proprio Juan Jesus è un altro giocatore in scadenza, il Napoli potrebbe pensare ad un rinnovo per tenere un buon giocatore in panchina, nel contratto del difensore c’è un’opzione per allungare il contratto. Stessa cosa di Mertens che vuole restare a Napoli. Il belga sta avendo qualche frizione con Spalletti, ma dovrebbe comunque ridursi l’ingaggio per restare in azzurro. Contratto in scadenza anche per Ospina che il Napoli vorrebbe tenere, ma molto dipenderà anche dal futuro di Meret. Tuttomercatoweb ricorda come anche Ounas e Malcuit siano in scadenza di contratto a giugno del 2022.