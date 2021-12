Calciomercato: Boga il commento satirico di Odierna: “Grande colpo del Napoli”

Jeremie Boga sarà un giocatore dell’Atalanta, lo seguiva da tempo anche il Napoli, arriva il commento di Nello Odierna. Quanto scritto attraverso i social dal giornalista è sicuramente un commento sarcastico, che vuole mettere in risalto come il giocatore sia stato più volte accostato al Napoli negli anni, ma alla fine sia andato a Bergamo. Secondo Sky è praticamente fatta per Boga all’Atalanta, con gli orobici che hanno investito ben 22 milioni di euro per prendere il calciatore ivoriano durante il mercato di gennaio. Boga era in scadenza di contratto nel 2023, quindi l’Atalanta avrebbe potuto attendere per cecare di far scendere il prezzo, ma i dirigenti nerazzurri hanno voluto affondare il colpo nonostante Boga vada a giocare in Coppa d’Africa.

“Grande Colpo del Napoli per il futuro campionato: preso Jeremie Boga! Ah no, lo ha ingaggiato l’Atalanta” questo il messaggio sarcastico di Odierna. Certo al Napoli non mancano gli esterni offensivi, ma il concetto sembra abbastanza chiaro. Agli azzurri serve sicuramente un difensore centrale dopo l’addio di Manolas e con Koulibaly che va in Coppa d’Africa. C’è chi dice che De Laurentiis abbia già preso il difensore per Spalletti, ma al momento non c’è nessuna notizia ufficiale, mentre nel caso di Boga è già tutto fatto. Al club partenopeo servirebbe anche un terzino mancino, ma anche in questo caso si tentenna, nonostante Mandava possa essere preso pagando solo un indennizzo al Lille.