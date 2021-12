Sky – Di Marzio: “Il Napoli lavora già al nuovo difensore, i dettagli”

Gianluca Di Marzio parla del calciomercato del Napoli, il giornalista di Sky fa il punto sull’interesse per un difensore centrale. “Dopo l’addio già ufficiale di Kostas Manolas direzione Olympiakos, gli uomini dell’area tecnica azzurra stanno sondando il mercato alla ricerca di un nuovo difensore centrale destro da portare alla corte di Luciano Spalletti. La soluzione migliore, secondo il pensiero di casa Napoli, sarebbe quella di un affare “stile Anguissa”, sia come formula – prestito con diritto, così da valutare l’impatto nella nuova realtà – che come “riuscita” stessa dell’operazione” fa sapere Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale.

Attualmente il Napoli sta seguendo una serie di difensore. Quello che piace di più è Szalai del Fenerbahce, ma in mattinata si è fatto anche il nome di Kumbulla.