GAZZETTA – Insigne: lo cercano tre club italiani, lo vogliono anche in Premier League e Bundesliga

Lorenzo Insigne via da Napoli nel 2022, piace anche a Bayern Monaco e Tottenham, ma ha richieste pure dalla Serie A. Un giocatore del calibro di Lorenzo Insigne a parametro zero fa gola praticamente a tutti. Il problema è trovare chi asseconderà l’offerta economica del suo ingaggio. Insigne restrebbe al Napoli con un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione, ma in questo caso sarebbe il cuore a comandare anche sulla testa. È probabile che andando in un altro club Insigne chieda almeno 6-7 milioni di euro. In questo caso il Toronto sarebbe disposto a fare follie per Insigne, ma il capitano del Napoli vorrebbe restare in Europa. Il discorso rinnovo con De Laurentiis arenato, anche perché la SSCN vuole diminuire il tetto ingaggi e offre 3,5 milioni di euro di stipendio annuo.

Calciomercato: i club che cercano Insigne

Gazzetta dello Sport fa un focus anche su Lorenzo Insigne, in vista delle prossime finestre di calciomercato.