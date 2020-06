Pronta l’offerta da 80 milioni del Manchester United per Koulibaly. Il centrale senegalese potrebbe dire addio al Napoli per provare una nuova avventura.

Kalidou kolubaly è uno dei giocatori più richiesti in assoluto. Il Liverpool sta facendo una corte spietata al centrale senegalese, Kloop lo vorrebbe in coppia con Virgil van Dijk. I passi più importanti li ha mossi il Manchester united, come riposta l’edizione odierna del corriere dello Sport.

“La Premier sembra la destinazione più probabile nel caso in cui Koulibaly dovesse lasciare Napoli. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in una intervista rilasciata nello scorso mese di ottobre, aveva dichiarato ai vari giornalisti: “Prima o poi sarò costretto a cedere Kalidou Koulibaly”. Forse quel momento è arrivato“.

“Il Manchester United è pronto a rifarsi sotto per il calciatore, ma l’offerta di ottanta milioni presentata dal sodalizio inglese, al momento, è ritenuta non soddisfacente dal Napoli. Da Castel Volturno considerano bassa questa proposta. Ne serviranno molti di più per convincere Aurelio De Laurentiis a cederlo. La sua valutazione, per la società, resta di almeno cento milioni di euro. Koulibaly, nonostante una stagione poco convincente, resta uno dei migliori difensori del mondo“.