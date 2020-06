I club di tutta Europa esprimono la loro vicinanza a Gennaro Gattuso per la scomparsa della sorella Francesca. Dalla Juventus nessun messaggio.

La morte della sorella Francesca è stato un colpo durissimo per Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli ha appreso la notizia durante la sessione di allenamento della squadra. Il dramma, come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, vissuto quasi in diretta con la mamma al telefono, i pugni stretti e le lacrime. Al suo collaboratore storico Gigi Riccio ha lasciato la squadra prima di scappar via. Sul volto il dolore atroce per una notizia terribile. Sapeva che prima o poi sarebbe accaduto: da un paio di giorni sua sorella era sedata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Busto, ma un lutto così non è mai come lo si può immaginare. Di corsa a prendere a casa la moglie Monica e poi via in auto verso Gallarate.

Moltissimi messaggi di cordoglio sono arrivati a Gennaro Gattuso per la scomparsa della sorella, come ha sottolineato lo scrittore e giornalista Paolo Trapani, dal Milan al Barcellona, poi l’Inter, la lega di serie A, l’Empoli e tantissimi altri. Come accadde per la scomparsa di Gigi Simoni, dalla Juventus non è arrivato nulla all’indirizzo di Gattuso. L’eleganza non è per tutti, il tanto paventato stile Juve si conferma ogni giorno di più una chimera.

