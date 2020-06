Addio a Francesca Gattuso: la voglia di vivere e quell’ultima richiesta

Francesca Gattuso è morta per un problema di diabete molto aggressiva, la sorella del tecnico del Napoli si è spenta nell’ospedale di Busto Arsizio.

Ricoverata già dallo scorso febbraio la malattia di Francesca Gattuso è degenerata in questi giorni. Eppure non ha mai fatto mancare la sua voglia di vivere, di essere attente alla famiglia ed agli affetti. Lo racconta il Corriere dello Sport che delinea l’immagine di una donne forte e solare, che lascia un marito ed un bambino di 5 anni.

Francesca aveva 37 anni e nonostante la malattia con la quale conviveva dal 2017 (una forma di diabete particolarmente aggressiva) non ha mai smesso di essere forte e coraggiosa. E di ritagliarsi pochi spazi in cui poter piangere, probabilmente anche disperarsi, lontana dagli affetti. Perché di visi tristi attorno non ne voleva, piuttosto quando le condizioni di salute glielo hanno permesso ha provato a riprendere il suo lavoro nell’attività di famiglia a Gallarate, anche soltanto a telefono. Ha voluto continuare ad essere mamma per il suo piccolo Alessandro di appena cinque anni. Al suo capezzale ci sono sempre stati la madre Costanza ed il marito Marco, sposato nel 2013. ieri in serata sono arrivati Rino e l’altra sorella Ida che vive in Calabria. La camera ardente sarà allestita oggi a Gallarate, Francesca resterà lì fino a domani alle 12.30. La salma sarà trasferita in Calabria ed i funerali si svolgeranno a Corigliano venerdì. Perché francesca voleva tornare nella sua terra, riprendersi quelle radici che l’hanno resa così forte nonostante la vita, ad un certo punto, si sia messa così di traverso. Il diabete diagnosticato nel 2017, le prime cure e la speranza che la malattia potesse essere gestita.