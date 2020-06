Napoli, tesoretto Coppa Italia: vincerla assicura un jackpot

Il Napoli ritornerà in campo sabato 12 giugno per la gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Vincere la Coppa assicura 20 milioni.

Vincere la Coppa Italia ha la sua importanza, soprattutto quando la posizione Uefa non è ancora del tutto conquistata. Oltre al prestigio il Napoli davanti a se vede anche altre prospettive, come quelle economiche. Assicurarsi la vittoria della Coppa Italia vuole dire anche avere un tesoretto da 20 milioni di euro, come scrive Gazzetta dello Sport.

Il jackpot completo varrebbe solo per quelle squadre (Napoli e Milan) la cui partecipazione alle coppe è in bilico, considerata la posizione in classifica. Semifinali di ritorno e finale si giocheranno a porte chiuse, non ci sarà il botteghino a incrementare i proventi. E la perdita si farà sentire soprattutto per la finale, di solito assicura alle finaliste circa 1,5-2 milioni a testa. La vincente si assicura la partecipazione alla Supercoppa Italiana, dipende da dove si gioca: se si giocasse i n Arabia Saudita le finaliste incasserebbero 3,3 milioni di euro a testa. In un’latra location 2 milioni. Bisogna, infine, considerare l’Europa League: chi si aggiudica la coppa entra di diritto nei gironi, ciò si traduce in proventi di 12-12 milioni, tra bonus partecipazione e market pool delle italiane.