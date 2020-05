Kalidou Koulibaly destinato a lasciare il Napoli. De Laurentiis ha individuato il sostituto del difensore senegalese.



Il Napoli è tornato ad allenarsi a Castel Volturno, in attesa che il campionato di serie A riapra i battenti, De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli sono impegnati a costruire la squadra del futuro. Dopo i rinnovi di Mertens e Zielinsky, il patron è alle prese con alcuni problemi legati a 3 big. Milik, Allan e Koulibaly. Il difensore senegalese nonostante la brutta stagione resta nel mirino dei grandi club Europei.

L’edizione odierna del quotidiano la Repubblica ha pubblicato un focus sul mercato del Napoli, in particolare sul centrale senegalese:

“Kalidou Koulibaly sembra essere pronto all’addio al Napoli. Il calciatore lascerà la maglia azzurra per approdare in Premier League. Koulibaly è pronto a lasciare il segno prima di congedarsi. L’addio a fine stagione è più di un’ipotesi: la Premier sembra la destinazione obbligata per il difensore del Napoli. Il Manchester Utd è in pole position, i dialoghi non si sono mai interrotti: l’epilogo non dovrebbe cambiare, così come la valutazione alta (90 milioni)”.



Repubblica su Koulibaly ha poi aggiunto: “Il Napoli ha cominciato la caccia al successore: ha messo gli occhi su Nikola Milenkovic, 22enne serbo della Fiorentina, prima dello stop aveva convinto tutti”, riferisce il quotidiano in merito al possibile sostituto del roccioso difensore senegalese del Napoli. Ricordiamo che Koulibaly è arrivato in maglia azzurra nel 2014 su precisa indicazione di Rafa Benitez che aveva individuato il difensore nel Genk, operazione poi chiusa da Riccardo Bigon per circa 8 milioni di euro”.