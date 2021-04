La maglia del Napoli firmata Emporio Armani, è l’ultima notizia circolata sul web. La partnership tra la squadra azzurra e il marchio EA7 però non trova conferme. I partenopei pensano all’autoproduzione delle maglie lo dice Mirko Calemme, giornalista di As, a radio Kiss Kiss Napoli. Dunque la maglia del Napoli per la stagione 2021/22 dovrebbe essere autoprodotta da Aurelio De Laurentiis. Secondo Calemme: “In questo momento mancano i “tempi tecnici per stringere accordi con uno sponsor, anche se possono esserci sempre sorprese all’ultimo minuto, ma ora come ora non ci sono grandi novità. De Laurentiis si è immerso nel progetto della nuova maglia del Napoli e sta lavorando per questo nelle ultime settimane“.

A fine stagione scadrà il contratto con la Kappa ed al momento il Napoli non ha stretto nessun altro accordo, anche se si è parlato di un interessamento concerto di Givova. De Laurentiis però ha in mente l’autoproduzione della maglia del Napoli 2021/22 così come accadde alla Roma qualche anno fa. Di recente la SSCN ha stretto anche una collaborazione con Marcelo Burlon per creare una maglia speciale del Napoli, il che fa capire come la SSCN segua da vicino la vicenda relativa alla nuova casacca.