Il Napoli cerca il nuovo allenatore per la prossima stagione: secondo Repubblica il nome di Luciano Spalletti è quello più vicino al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro sta puntando decisamente sul tecnico ex Roma e Inter, anche se pure Alessio Dionisi dell’Empoli piace. Ci aggiungiamo il nome di Paulo Fonseca, che va monitorato molto attentamente, perché è uno di quegli allenatori di cu si è parlato di meno ma che è stato sondato più concretamente dal Napoli.

L’altra panchina nobile da sistemare è quella del Napoli: alla datata candidatura di Juric si è aggiunta quella più recente di Spalletti, figura che intriga molto De Laurentiis insieme al profilo di un allenatore completamente diverso, che con Spalletti condivide tuttavia l’accento (è toscano di Abbadia San Salvatore) e un’esaltante esperienza all’Empoli, che sta trionfalmente conducendo in serie A. Si tratta del 41enne Alessio Dionisi, che fatto molto bene sia in C (Imolese) sia in B (prima di Empoli, Venezia): De Laurentiis vede in lui un potenziale nuovo Sarri, da prendere prima ancora che lo diventi davvero.