Il messaggio lanciato da Gennaro Gattuso alla squadra del Napoli dopo la vittoria con il Torino è chiaro: “Vinciamole tutte“. Il tecnico vuole chiudere in bellezza la stagione con il Napoli, accompagnando la squadra in Champions League. Con ogni probabili l’allenatore lascerà la panchina del Napoli a fine stagione, ma questo non gli sta facendo perdere concentrazione, anzi gli offre ancora più stimoli che sta trasmettendo alla squadra. Gattuso se deve andare via vuole farlo da vincitore, dimostrando che il suo Napoli, senza infortuni e questione Covid, poteva fare molto di più in questa stagione. Le ultime prestazioni hanno messo in mostra un’ottima squadra, non solo dal punto di visto tattico, ma anche sotto il profilo mentale, cosa che è mancata in troppe occasioni.

Ma Gattuso non vuole mollare nulla ed ha lanciato un messaggio alla squadra, dal Napoli vuole il massimo. Ecco quanto scrive Tuttosport: