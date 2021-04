Il Mattino esalta Bakayoko: ma che gol ha fatto col Torino

Il giorno dopo Torino-Napoli si celebra Tiemoué Bakayoko, giocatore che aveva fatto ben sperare ad inizio stagione, ma che poi si era un po’ perso. Demme gli ha soffiato il posto al fianco di Fabian Ruiz dopo qualche giornata storta, ma in generale l’italo-tedesco sembra avere qualcosa in più in termini di concentrazione e posizionamento. Nonostante tutto Bakayoko è risultato uno dei migliori in campo nelle ultime due partite. Anche con il Torino il francese ha sfoderato un’ottima prestazione (ma anche qualche solita amnesia in fase di possesso palla ndr). Bellissimo il gol di Bakayoko col Torino che ha avuto il merito di sbloccare immediatamente la partita. Un siluro quello del francese che si è creato l’azione da solo ed ha poi battuto Sirugu.

Bakayoko: il voto de Il Mattino

Anche il Mattino celebra la prestazione di Bakayoko col Torino ed in pagella gli piazza un 7,5 di valutazione, ecco il commento: