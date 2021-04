Il Mattino – Gattuso più vicino al Napoli: ora pensa anche alla permanenza

Gennaro Gattuso può restare al Napoli, la notizia lanciata da Il Mattino ha del clamoroso. Fino a qualche settimana fa sembrava impossibile una permanenza sulla panchina azzurra da parte del tecnico calabrese. Secondo il quotidiano partenopeo ci sono possibilità che Gattuso possa restare in Campania. La vittoria convincente con il Torino, seguita ad un’altra ottima vittoria con la Lazio, non ha fatto altro che avvicinare il tecnico al Napoli. Squadra e direttore sportivo sono da sempre con Gattuso e questo è un dettaglio da non sottovalutare. Anche il capitano Lorenzo Insigne è sempre stato molto vicino al tecnico calabrese, un altro fattore che il presidente De Laurentiis può prendere in considerazione.

Perché Gattuso può restare al Napoli

Gattuso al termine del match con il Torino ha ricevuto anche un sms da parte di Aurelio De Laurentiis. Il presidente sta provando oramai da settimane a smorzare i toni ed a riconciliarsi con il suo allenatore. A Gattuso non è piaciuto il comportamento dalla società nel periodo più buio della stagione, in cui gli infortuni ed i casi Covid hanno minato le prestazioni. Ma ora Gattuso pensa anche di poter restare al Napoli, secondo Il Mattino il tecnico ha fatto cadere il primo muro che lo separava da una possibile permanenza. L’allenatore è pronto ad ascoltare il presidente qualora dovesse tornare a proporgli un nuovo contratto. Un rinnovo che era già pronto a dicembre scorso, ma che poi è saltato con il passare delle settimane. Ora Gattuso apre al Napoli e se ci sarà l’occasione di dialogare lo farà. Un cambio di idee importante, dato che fino a qualche settimana fa non c’era assolutamente dialogo tra tecnico e presidente. Intanto se Gattuso non dovesse restare al Napoli la società sta pensando ad un sostituto. Il nome più caldo è quello di Luciano Spalletti.