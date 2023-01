Ma non era il Napoli a dover crollare dopo la sosta?

Nella 19sima giornata di Serie A perdono Milan e Inter, ora il Napoli è primo on classifica con 12 punti di vantaggio sui rossoneri.

La Lazio batte 4-0 il Milan. l’Inter crolla in casa con l’Empoli. l’Atalanta si ferma a Torino con la Juventus.

Insomma un turno veramente favorevole al Napoli che è riuscita ad allungare in classifica ed ora guarda con più serenità alla sfida con la Roma.

Eppure durante la sosta per il Mondiale davanti tutti il Napoli per spacciato. C’era chi si affannava a d’idee e scrivere che il Napoli a gennaio sarebbe crollato, che la sosta avrebbe fermato la squadra di Spalletti.

La sconfitta con l’Inter del 4 gennaio aveva alimentato speranze e pensieri negativi, con i nerazzurri che venivano subito candidati come Anti-Napoli.

Bergomi si era addirittura affrettato a dire: “Il Napoli sia con l’inter che nel primo tempo contro la Sampdoria non ha approcciato bene, c’erano dei giocatori che nella prima parte di campionato sembravano invincibili che erano impauriti. La squadra che ho visto più in difficoltà in queste prime due partite dell’anno paradossalmente è proprio il Napoli. Il Milan credo ancora che sia la squadra più pronta e che può dare più fastidio agli azzurri”.

Eppure dopo appena 3 turni dal match Inter-Napoli gli azzurri di Spalletti hanno guadagnato punti sulle inseguitrici che sono drammaticamente crollate.