De Luca: il giovanissimo difensore che si allena con Spalletti: ecco chi è

Alfonso De Luca è un difensore di 17 anni che si allena con l’Under 17 del Napoli ma si è allenato anche con la squadra di Spalletti.

Il Napoli sta cercando di valorizzare i propri giovani talenti e l’allenatore Luciano Spalletti sembra essere la persona giusta per questo compito. Recentemente, infatti, ha convocato un giovanissimo del vivaio del club, Alfonso De Luca, per un allenamento con la prima squadra.

De Luca è un difensore di talento, in grado di giocare sia come terzino sinistro che centrale. Proviene dalla Scuola Calcio Lanzaro ed è stato ceduto al Napoli alcuni anni fa. La sua convocazione per un allenamento con la prima squadra ha fatto molto piacere alla sua ex scuola calcio, che si è complimentata con lui attraverso un post su Facebook in cui ha scritto: “Alfonso De Luca, classe 2006 ex Lanzarino, ceduto al Napoli qualche anno fa, è stato convocato per svolgere un allenamento con la prima squadra di mister Spalletti! A lui va tutto il nostro orgoglio“.

La convocazione di De Luca con la squadra allenata da Spalletti è avvenuta quando c’è stata l’assenza di Juan Jesus. Sicuramente un primo passo per questo difensore di cui si parla molto bene, ma che ovviamente deve ancora crescere molto.