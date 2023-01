Milinkovic Savic: “Scudetto? Perché no…”

La Lazio batte 4-0 il Milan e Milinkovic Savic sogna lo scudetto, ma il Napoli primo in classifica ha 13 punti di vantaggio.

La Lazio di Sarri piazza un colpo Champions League importante contro il Milan. Il perentorio 4-0 contro la disastrata squadra di Pioli fa sognare i tifosi. Seconda vittoria consecutiva per la Lazio, dopo quella con il Sassuolo. Ma quello che convince è il gioco dei bianconcelesti, che hanno cominciato ad immedesimarsi nel Sarrismo.

Al termine di Lazio-Milan un entusiasta Milinkovic Savic dice: “Questa vittoria la metto al primo posto a livello di prestazione. Un grande successo, con lo stadio pieno e davanti ai nostri tifosi“. Il centrocampista ha realizzato uno dei gol con Milan e sogna ad occhi aperti anche la vittoria del titolo.

Lazio scudetto: Milinkovic Savic ci crede

“Se giochiamo come le ultime tre possiamo arrivare tanto in alto. Purtroppo spesso ci sono i momenti in cui caliamo. Prima riusciamo a toglierli, prima possiamo rimanere nelle zone importanti della classifica” dice il centrocampista serbo.

Quando ai microfoni di Dazn si parla di scudetto alla Lazio, Milinkovic Savic risponde subito: “Perché no? Se continuiamo in questo modo, perché no?” Insomma c’è grande fiducia nell’ambiente biancoceleste, grazie ad un Sarri che ha preso per mano la squadra e riesce a far rendere al meglio i suoi giocatori. Va ricordato che contro il Milan era assente anche Ciro Immobile, eppure la Lazio è riuscita a segnare 4 gol al Milan campione d’Italia.