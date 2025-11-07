Ma che cosa abbiamo fatto? | Chiellini in lacrime: ceduto il giocatore, ora è diventato il più forte al mondo in quel ruolo

L’ex giocatore della Juventus Chiellini sembra davvero disperato. E’ stato ceduto un calciatore arrivato oggi ai vertici del calcio mondiale.

Una notizia che ha scosso l’ambiente bianconero e che ha toccato profondamente anche Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy della Juventus. In un momento di riflessione, l’ex capitano non ha nascosto l’emozione parlando di un giocatore che il club aveva ceduto qualche tempo fa e che ora è considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Dal 4 giugno 2025, Chiellini lavora fianco a fianco con il direttore generale Damien Comolli, partecipando alle scelte strategiche della società. La sua visione, frutto di anni di esperienza sul campo, è diventata un punto di riferimento per la costruzione tecnica e la crescita sportiva della Juventus.

Il caso in questione riguarderebbe un calciatore che, dopo essere stato nella rosa bianconera, è esploso altrove, diventando un protagonista assoluto del panorama internazionale. Una parabola che suscita inevitabilmente domande e riflessioni sul valore della pazienza, delle scelte tecniche e delle opportunità mancate.

All’interno del club piemontese l’episodio viene visto come uno stimolo per migliorare ulteriormente i processi di valutazione e la gestione dei talenti in uscita. Chiellini, da dirigente, sta lavorando proprio su questo fronte: costruire una Juventus capace non solo di scoprire, ma anche di valorizzare e trattenere i giocatori.

Una scelta inaspettata

Ai tempi si è trattato di una scelta inaspettata che scosse l’intero ambiente bianconero. Nessuno tra i tifosi, si sarebbe mai potuto aspettare una decisione simile.

Stando ai risultati ottenuti a oggi dallo stesso calciatore ex Juventus, resta un grande rimpianto per tutta la dirigenza della Vecchi Signora e non solo. L’ex tesserato della Juventus ha raggiunto uno stato psico-fisico invidiabile e nonostante la lunga esperienza nel calcio, sta continuando a migliorare.

Di chi si tratta

Parliamo di Danilo, ex capitano della Juventus, che un anno fa viveva un momento complicato sotto la gestione di Thiago Motta. Non più considerato un titolare fisso, aveva comunque mantenuto la fascia, simbolo di una leadership riconosciuta. A gennaio, vicino al trasferimento al Napoli, ha poi scelto di tornare in Brasile, al Flamengo, per ritrovare continuità e tenere viva la speranza di una convocazione in Nazionale. Una decisione che oggi appare pienamente ripagata.

Parliamo di un giocatore che, con il Flamengo, è riuscito a centrare la finale di Copa Libertadores, quattordici anni dopo averla già vinta nel 2011. Danilo, secondo quanto riportato da TMW, ha raccontato l’emozione di vivere nuovamente un traguardo così importante, sottolineando la forza del gruppo e la difficoltà della competizione.