Ultim’ora: Antonio Candreva convocato in Nazionale | Serviva esperienza lì in mezzo: lui ha detto subito sì

Antonio Candreva ha avuto una buonissima carriera da calciatore, ma ora si apre un nuovo e interessante capitolo.

Antonio Candreva, nato a Roma il 28 febbraio 1987, è stato uno dei calciatori italiani più versatili della sua generazione. Centrocampista offensivo o esterno d’attacco, si è distinto per tecnica, corsa e personalità. Destrorso ma abile anche a sinistra, ha ricoperto diversi ruoli grazie alla sua duttilità: trequartista, mezzala, esterno di fascia o quinto di centrocampo. La sua capacità di copertura, unita al dinamismo, lo ha reso prezioso in entrambe le fasi di gioco, mentre nei momenti offensivi è sempre stato capace di servire assist e colpire dalla distanza.

Abile nei calci piazzati e nei rigori, Candreva ha vissuto una seconda giovinezza con la maglia della Salernitana. Arrivato nell’agosto 2022, si è imposto subito come leader e uomo decisivo. Dopo il primo gol segnato contro la Juventus, è stato protagonista della salvezza granata nella stagione 2022/23, chiusa con 7 reti in 35 presenze. L’anno successivo, con la fascia di capitano al braccio, ha raggiunto le 500 presenze in Serie A, traguardo che lo ha consacrato tra i veterani del campionato.

Nonostante il suo impegno, la Salernitana non è riuscita a evitare la retrocessione nel 2023/24, chiudendo con largo anticipo la propria corsa. Per Candreva è stato l’ultimo capitolo di una carriera intensa e piena di soddisfazioni personali.

Il 18 marzo 2025, a 38 anni, ha annunciato il ritiro dal calcio giocato attraverso un video sui social. Pochi mesi dopo è diventato opinionista per Sky Sport e, nell’ottobre dello stesso anno, ha conseguito il patentino UEFA B, aprendo un nuovo capitolo come futuro allenatore.

Candreva entra nello staff

Antonio Candreva inizia una nuova avventura professionale: entra ufficialmente nello staff tecnico dell’Italia Under 15, guidata dal commissario tecnico Enrico Battisti. Dopo aver annunciato il ritiro nell’aprile 2025, l’ex esterno ha scelto di restare nel mondo del calcio, mettendo la sua esperienza al servizio delle nuove generazioni. Subito dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha conseguito la qualifica UEFA B, primo passo fondamentale per intraprendere la carriera da allenatore.

Candreva ricoprirà il ruolo di assistente tecnico, affiancando Battisti e Bruno Redolfi. La sua missione sarà quella di trasmettere ai giovani calciatori la mentalità, la disciplina e le conoscenze maturate in quasi vent’anni di carriera ai massimi livelli. Con 677 presenze e 99 gol tra club e Nazionale, l’ex giocatore di Juventus, Lazio, Inter e Salernitana porta con sé un patrimonio di esperienza unico.

Un legame profondo con la maglia azzurra

Già protagonista con l’Italia maggiore, con cui ha disputato 54 partite e segnato 7 reti, Candreva ha definito il nuovo incarico “un privilegio e un punto di partenza ideale”.

«Sono onorato di entrare a far parte del Club Italia. Non vedo l’ora di imparare e mettermi al servizio dei giovani azzurri. Ringrazio la FIGC per la fiducia», ha dichiarato l’ex centrocampista romano.