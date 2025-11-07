FULMINE A CIEL SERENO: Florentino Perez si è innamorato del fenomeno della Juve | Va a Madrid già a gennaio
Il presidente del Real Madrid ha deciso di virare sul calciatore della Juventus. Già a gennaio potrebbe arrivare.
È bastato poco per accendere la miccia del mercato: secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, Florentino Perez avrebbe messo gli occhi su uno dei gioielli più luminosi della Juventus. Il presidente del Real Madrid, da sempre attratto dai grandi talenti e dai colpi a effetto, avrebbe deciso di muoversi in anticipo per assicurarsi il nuovo fenomeno bianconero.
Il giocatore in questione è diventato in pochi mesi il simbolo del nuovo corso juventino: talento, personalità e un rendimento impressionante in campo. Le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione dei top club europei, ma nessuno sembrava disposto a spingersi così in là come il Real.
I contatti tra le parti potrebbero presto essere avviati e l’accordo potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Il Real Madrid, che cerca da tempo un rinforzo per ringiovanire la rosa e garantire continuità di qualità, sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra importante in grado di ingolosire la Juve.
A Torino, però, la notizia è stata accolta come una doccia fredda. La dirigenza juventina non aveva messo in preventivo una cessione così precoce e riteneva il giocatore un pilastro del progetto tecnico. Tuttavia, di fronte a un’offerta irrinunciabile e alla volontà del calciatore di confrontarsi con il calcio spagnolo, la situazione potrebbe evolversi rapidamente.
Addio a gennaio?
Dal punto di vista sportivo, un trasferimento a gennaio rappresenterebbe una sfida non da poco. Il Real Madrid, già in corsa su più fronti, inserirebbe un giovane di talento in un contesto altamente competitivo, ma anche ideale per la crescita. Florentino Perez sembra voler portare avanti l’operazione, puntando ancora una volta sulla freschezza e sul potenziale a lungo termine.
Fulmine a ciel sereno è la definizione più adatta per descrivere un’operazione che nessuno si aspettava a stagione in corso. Se l’affare dovesse andare in porto, la Juventus perderebbe uno dei suoi punti di riferimento.
L’identità
Il Real Madrid, nello specifico, è rimasto favorevolmente colpito dalla prestazione di Michele Di Gregorio, protagonista di prove di grande personalità e sicurezza tra i pali. I Blancos, sempre attenti ai talenti emergenti, avrebbero preso nota del rendimento del portiere bianconero, valutandolo come possibile profilo per il futuro.
Non solo Kenan Yildiz, dunque, nel mirino del club spagnolo, come confermato da Branchini a Tmw e anticipato da @Losapiotmw su TJ. Anche Di Gregorio è divenuto un osservato speciale nel corso della serata che ha visto affrontarsi le due compagini in questione, attirando attenzioni e possibili riflessioni in vista delle prossime finestre di mercato.