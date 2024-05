Sky: “Entro lunedì il Napoli annuncerà il nuovo allenatore: Conte in pole”

Il Napoli è pronto ad annunciare il nuovo allenatore entro lunedì. Conte sarebbe in pole, contatti intensificati nelle ultime ore.

Il Napoli non vuole più aspettare e ha deciso di stringere i tempi per l’annuncio del nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Sky, entro lunedì il club partenopeo svelerà il nome del successore di Calzona.

L’incertezza sulla decisione di Gian Piero Gasperini, impegnato nella trattativa con l’Atalanta per il rinnovo, avrebbe spinto Aurelio De Laurentiis a intensificare i contatti con Antonio Conte. L’ex allenatore del Tottenham sarebbe così balzato in pole position.

CONTE-NAPOLI: LE ULTIMISSIME DI SKY

Le parti avrebbero trovato un’intesa di massima anche sull’aspetto economico, che qualche settimana fa rappresentava un ostacolo per la trattativa. La necessità di pianificare al più presto la campagna acquisti per rilanciare le ambizioni azzurre avrebbe riavvicinato le posizioni con Conte.

Non è da escludere, però, la pista che porta a Stefano Pioli, profilo più abbordabile dal punto di vista dell’ingaggio. L’ex allenatore del Milan sarebbe l’altra opzione sul tavolo di De Laurentiis.

La decisione finale spetterà al presidente, che nelle prossime ore dovrà scegliere se virare deciso su Conte o attendere ancora gli sviluppi della trattativa tra Gasperini e l’Atalanta.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky, questa volta manca davvero poco all’annuncio del nuovo tecnico del Napoli. De Laurentiis avrebbe fissato un limite temporale di uno o due giorni per definire la guida tecnica in vista della prossima stagione.

La società partenopea non vuole più perdere tempo dopo la delusione dell’ultima annata e punta a ripartire con un allenatore di caratura internazionale come Conte o con un profilo affermato come Pioli. La sfida è quella di riportare il Napoli nell’elite del calcio italiano ed europeo.