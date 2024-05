Fasano: “Conte nuovo allenatore del Napoli, lavora già con Manna. Stanno prendendo un difensore”

Secondo il giornalista Gerardo Fasano di Ruleta Sport, Antonio Conte sarebbe vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli.

Il futuro della panchina del Napoli sembra sempre più orientato verso Antonio Conte. A confermarlo è Gerardo Fasano, giornalista di Ruleta Sport, che ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive ai microfoni di AreaNapoli.it.

Secondo Fasano, ci sarebbe già stato un preaccordo tra Conte e Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta contro il Torino: “L’allenatore diede la sua disponibilità a sedere sulla panchina azzurra a patto che non arrivassero offerte da Milan e Juventus”.

I contatti sarebbero poi ripresi in primavera e Conte avrebbe espressamente richiesto Giovanni Manna come suo collaboratore: “Ritiene Manna valido e capace di lavorare coi giovani. Il binomio consentirebbe a Conte di fare il manager e a Manna di crescere”.

Ma non solo, Conte starebbe già operando con Manna per costruire la squadra del futuro. La scorsa settimana avrebbero addirittura chiamato Alessandro Buongiorno del Torino per valutarne l’acquisto dopo i tentativi falliti per Skriniar e il ritorno di Kim Min-jae.

Fasano svela anche altri nomi caldi: “Tra questi c’è Raoul Bellanova, molto duttile per i vari moduli di Conte. Di Lorenzo farebbe il braccetto di destra, con Rrhamani centrale e Buongiorno a sinistra”.

L’ormai ex allenatore del Tottenham avrebbe già le idee chiare sui prossimi sviluppi: “Conte sta già operando con Manna per il futuro del Napoli. Bisogna solo attendere la fine del campionato e l’ufficializzazione dell’addio di Spalletti”.

De Laurentiis sarebbe stato tentato da Gasperini, ma l’allenatore dell’Atalanta tentenna troppo: “Conte è vicinissimo al Napoli e con Manna sta costruendo da mesi la squadra”.

Infine, un retroscena su un altro possibile arrivo: “Conte stima tantissimo il preparatore Sinatti”.

Insomma, la rivoluzione in casa Napoli sembrerebbe sempre più vicina, con Conte pronto a riportare gli azzurri nell’elite del calcio italiano ed europeo.