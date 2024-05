Di Marzio: Napoli non aspetta Gasperini. Accelerata su Conte

Mentre prosegue l’incontro decisivo tra Gasperini e l’Atalanta, il Napoli non vuole perdere tempo e accelera per Antonio Conte.

Il Napoli non sembra intenzionato ad aspettare troppo a lungo la decisione di Gian Piero Gasperini. Come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il club partenopeo sta mantenendo vivi i contatti con gli altri candidati per la panchina, in primis Antonio Conte e subito dopo Stefano Pioli.

Napoli-Conte: Le ultime di Di Marzio

Il noto giornalista ha fornito gli ultimi aggiornamenti: “Gasperini oggi ha avuto un primo colloquio con l’Atalanta e domani proseguirà. La SSC Napoli comunque sta mantenendo vivi i contatti con gli altri candidati: in primis Conte e subito dopo Pioli“.

Sul suo portale, Di Marzio ha aggiunto ulteriori dettagli: “Il Napoli, comunque, non vuole aspettare solamente Gasperini e la decisione per un allenatore non tarderà ad arrivare. Per questo la pista Conte è molto viva, subito dopo c’è Stefano Pioli che ora si è liberato dal Milan e può quindi approfondire al meglio il discorso. Gli azzurri infatti non vogliono aspettare la decisione di un candidato solo (seppur forte) e lavorano quindi contemporaneamente per l’altra prima scelta che è Antonio Conte“.

Mentre Gasperini ha avuto un primo incontro con l’Atalanta oggi, con un altro appuntamento in programma per domani, il Napoli sembra non voler rischiare di rimanere a bocca asciutta. La società partenopea sta accelerando su altre piste, consapevole che la decisione finale del tecnico della Dea potrebbe richiedere ancora tempo.

Conte e Pioli rappresentano due opzioni di grande esperienza e carisma per il Napoli. L’ex CT della Nazionale italiana e l’allenatore reduce dall’addio al Milan sembrano essere i principali obiettivi al momento, con il club che non vuole affidarsi unicamente all’ipotesi Gasperini.

Una scelta oculata da parte del Napoli, che vuole evitare di rimanere in sospeso troppo a lungo e assicurarsi un nuovo allenatore di spessore il prima possibile, per programmare al meglio la prossima stagione.