Napoli-Conte, De Laurentiis pronto a chiudere. Gasperini si decide domani – Kiss Kiss Napoli

Secondo Valter De Maggio la pista Antonio Conte è la più concreta per il Napoli, domani si attende la decisione di Gasperini dopo l’incontro con l’Atalanta.

NAPOLI.

Il valzer delle panchine tiene col fiato sospeso i tifosi del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss Napoli, la situazione rimane apertissima su più fronti.

La giornata di domani sarà decisiva per capire il futuro di Gian Piero Gasperini. Dopo un primo incontro con la dirigenza dell’Atalanta avvenuto oggi, si sono detti “delle cose guardando al futuro” ma senza definire ancora nulla. Domani ci sarà un nuovo summit con Percassi per entrare nel dettaglio.

“Il Napoli ha preso atto e attenderà gli sviluppi di domani” ha spiegato De Maggio, sottolineando però che la società partenopea non sta ferma ad aspettare con le mani in mano.

Napoli-Conte: ore calde

La pista più concreta e calda al momento sarebbe quella di Antonio Conte: “Il Napoli può concretizzare da un momento all’altro il contratto. Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di accelerare per assicurarsi l’ex Tottenham”.

Non vanno però dimenticate le alternative rappresentate da Pioli, appena liberatosi dal Milan, e Italiano, ancora impegnato nella finale di Conference con la Fiorentina. “Il Napoli è su tutte le piste” ha ribadito De Maggio.

Qualora domani Gasperini trovasse l’accordo per svincolarsi dall’Atalanta, tornerebbe prepotentemente in corsa anche la sua candidatura per il dopo Spalletti.

Un quadro quanto mai fluido e incerto quindi, con De Laurentiis che sembrerebbe avere il mirino puntato soprattutto su Conte in questo momento. Una soluzione importante per provare a ripartire con ambizioni rinnovate dopo la delusione dell’ultima stagione.

Gasperini rimane un’altra validissima opzione, ma molto dipenderà dall’esito del confronto con l’Atalanta previsto per domani. Il Napoli monitora con estrema attenzione gli sviluppi, pronto ad affondare il colpo decisivo per assicurarsi il nuovo condottiero per la prossima annata.