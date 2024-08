Lukaku, il Chelsea apre a un ulteriore sconto: il Napoli pronto a chiudere l’affare

Il Napoli potrebbe chiudere l’affare per circa 30 milioni di euro, con Antonio Conte in attesa di riabbracciare il suo ex pupillo Lukaku.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è in fermento per il futuro di Romelu Lukaku, l’attaccante belga che potrebbe presto rinforzare la sua squadra. Il rapporto tra Conte e Lukaku, consolidato ai tempi dell’Inter, potrebbe rivelarsi determinante per il trasferimento del giocatore dal Chelsea al club partenopeo.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la trattativa per l’acquisto di Lukaku sta per entrare nella fase decisiva. Attualmente, il Chelsea ha fissato una clausola di 43 milioni di euro per la cessione del calciatore, ma ha già ridotto questa cifra a 35 milioni. Il Napoli, dal canto suo, aveva inizialmente offerto 25 milioni. Tuttavia, è probabile che le due squadre possano trovare un accordo intorno ai 30 milioni di euro, cifra che potrebbe risultare soddisfacente per entrambe le parti.

Il trasferimento di Lukaku al Napoli dipende in gran parte dalla cessione di Victor Osimhen, attaccante nigeriano che potrebbe lasciare il club azzurro nei prossimi giorni. La situazione del mercato e le trattative in corso potrebbero accelerare l’operazione, permettendo a Lukaku di riabbracciare Antonio Conte, che ha giocato un ruolo cruciale nella sua carriera.

Conte, in attesa di sviluppi, ha espresso grande entusiasmo per la possibilità di allenare di nuovo Lukaku, un giocatore che ha già dimostrato di poter fare la differenza sotto la sua guida. Con l’avvicinarsi della chiusura della finestra di mercato, tutti gli occhi sono puntati su questo possibile colpo di mercato che potrebbe rinforzare notevolmente il Napoli nella stagione imminente.