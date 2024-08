Napoli, la preparazione atletica di Coratti è da record: zero infortuni muscolari, si è fermato solo Simeone

Il nuovo corso di Conte e del preparatore atletico Coratti segna un cambiamento decisivo: zero stop muscolari durante il ritiro estivo.

Il Napoli, dopo una stagione segnata da numerosi infortuni muscolari, sembra aver trovato una nuova chiave di successo con il cambiamento nella preparazione atletica sotto la guida di Antonio Conte e del suo preparatore, Costantino Coratti. Il report dell’edizione odierna de Il Mattino svela un risultato eccezionale: zero infortuni muscolari durante il ritiro estivo, un netto miglioramento rispetto all’anno scorso.

La scorsa stagione, sotto la direzione di Rudi Garcia, il Napoli aveva affrontato un’ondata di infortuni che aveva messo a dura prova la squadra. La preparazione fisica era stata oggetto di critiche e il numero di calciatori costretti a fermarsi per problemi muscolari aveva toccato livelli preoccupanti. Tuttavia, con l’arrivo di Antonio Conte e il suo staff, inclusi i cambiamenti nella preparazione atletica, la situazione è cambiata radicalmente.

Secondo Il Mattino, l’attuale preparatore atletico Costantino Coratti ha ottenuto risultati straordinari: “A parte Simeone, che ha avuto un breve stop per una sessione specifica, la preparazione estiva ha prodotto zero infortuni muscolari. Un record assoluto, considerando che dodici mesi fa quasi 16 giocatori furono costretti a fermarsi tra Dimaro e Castel di Sangro.”

Questo successo nella preparazione fisica offre nuove speranze ai tifosi del Napoli e alla dirigenza, che auspicano una stagione con un’infermeria il più possibile vuota. Il lavoro di Coratti, in sintonia con le richieste di Conte, sembra aver trovato il giusto equilibrio per mantenere i giocatori in forma e pronti per le sfide che li attendono.