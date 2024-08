Napoli-Modena, la probabile formazione azzurra: Raspadori in attacco, Olivera out

Olivera verso la panchina, Politano e Kvaratskhelia pronti a supportare l’ex Sassuolo nella sfida di Coppa Italia tra Napoli e Modena.

Domani, sabato 10 agosto, il Napoli affronterà il Modena nel match valido per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. La sfida, che segna l’esordio stagionale della squadra partenopea, si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona, dove è già stato registrato il tutto esaurito. I tifosi azzurri non vedono l’ora di assistere al debutto della squadra guidata da Antonio Conte, chiamata a confermare le aspettative dopo un precampionato altalenante.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha provato ad anticipare le scelte del mister Antonio Conte, rivelando quella che potrebbe essere la formazione titolare che scenderà in campo contro il Modena.

Le scelte di Conte: Raspadori guida l’attacco

Stando alle ultime indiscrezioni, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a riproporre gran parte degli undici che hanno affrontato il Girona nell’ultimo test amichevole. Al centro dell’attacco, con ogni probabilità, vedremo Giacomo Raspadori. L’ex Sassuolo, reduce da una buona prestazione in precampionato, avrà il compito di guidare l’offensiva azzurra. Al suo fianco, Matteo Politano a destra e Khvicha Kvaratskhelia a sinistra completeranno il tridente d’attacco, offrendo velocità e imprevedibilità.

Nel reparto difensivo, sembra ormai certo il forfait di Mathias Olivera. L’esterno uruguaiano, tornato da poco in gruppo dopo le vacanze estive, non è ancora al meglio della forma e Conte potrebbe decidere di non rischiarlo dall’inizio. Al suo posto, è probabile che venga schierato Mario Rui, più avanti nella preparazione.

In porta, la fiducia di Conte è tutta per Alex Meret, che sarà il titolare indiscusso anche per questa stagione. In difesa, a completare il reparto, dovrebbero esserci Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Buongiorno.

Il centrocampo azzurro, come di consueto, vedrà Stanislav Lobotka nel ruolo di regista, affiancato da André-Frank Zambo Anguissa, con il supporto di Mazzocchi e Spinazzola sulle fasce.

La probabile formazione in vista di Napoli-Modena

Ecco quindi la probabile formazione del Napoli per la sfida di domani contro il Modena:

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

Mister Conte sembra aver già tracciato la strada per l’esordio in Coppa Italia, in attesa di vedere come risponderà il campo. Gli azzurri sono chiamati a partire con il piede giusto per iniziare al meglio una stagione che si preannuncia entusiasmante e ricca di sfide.

Non resta che attendere il fischio d’inizio per vedere se le previsioni verranno confermate e se il Napoli riuscirà a superare il primo ostacolo della stagione.