IL MATTINO – Conte taglia sei azzurri, Dorgu possibile colpo dell’ultimo ‘secondo’

Il tecnico azzurro pronto a salutare sei calciatori, mentre l’esterno del Lecce Patrick Dorgu potrebbe arrivare all’ultimo minuto.

Napoli, 9 agosto 2024 – Antonio Conte, allenatore del Napoli, sembra aver preso una decisione importante in vista della nuova stagione calcistica: sei calciatori azzurri sono destinati a lasciare la squadra. La notizia, riportata da Il Mattino, conferma le indiscrezioni che circolavano durante i ritiri estivi e segna un punto di svolta per la rosa partenopea, con il tecnico che mira a rafforzare la squadra con giocatori di maggiore qualità e affidabilità.

Le cessioni imminenti

Tra i giocatori sulla lista di sbarco, spiccano i nomi di Iaccarino e Mezzoni, considerati non all’altezza degli standard richiesti da Conte. Anche Gianluca Gaetano è vicino all’addio, con il Cagliari che sembra aver sorpassato il Parma nella corsa per il suo ingaggio, sebbene il suo agente, Giuffredi, mantenga una certa cautela sulla chiusura della trattativa. Zerbin, altro nome indicato tra i partenti, potrebbe seguire presto la stessa strada.

Particolare attenzione è rivolta anche a Ngonge e Cheddira. Per il primo si ipotizza un prestito, mentre il secondo è nel mirino di diverse squadre, tra cui Genoa e Venezia, interessate a garantirsi i suoi servizi.

Dorgu, un affare last second?

Nonostante le numerose uscite, il Napoli non rinuncia a cercare nuovi innesti per rafforzare la rosa. Tra i nomi sul taccuino del Direttore Sportivo Giovanni Manna, spicca quello di Patrick Dorgu, giovane esterno del Lecce. Il calciatore, classe 2005, rappresenta una possibile operazione dell’ultimo minuto, qualora il club partenopeo decida di accelerare sul mercato nelle fasi finali della sessione estiva.

La trattativa per Dorgu non è ancora decollata, ma rimane una pista da tenere d’occhio fino alla chiusura del mercato. L’eventuale arrivo del danese potrebbe fornire a Conte ulteriori opzioni tattiche per affrontare una stagione che si preannuncia ricca di impegni e ambizioni.

Verso una nuova era sotto la guida di Conte

Le decisioni di Conte segnano l’inizio di un rinnovamento profondo nella rosa del Napoli. Il tecnico, noto per il suo approccio rigoroso e la sua attenzione ai dettagli, sta costruendo una squadra che possa rispecchiare al meglio le sue idee di gioco, puntando su elementi di qualità che possano fare la differenza sin da subito.

Con il mercato che si avvia verso la chiusura, resta da vedere quali saranno le ultime mosse del Napoli e se Dorgu sarà davvero l’acquisto last second che potrebbe completare il puzzle azzurro.

Resta connesso per ulteriori aggiornamenti su questa e altre notizie di mercato legate al Napoli!