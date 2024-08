REPUBBLICA – Napoli, i prossimi tre colpi di mercato in arrivo: ecco quanto guadagnerà Neres

Conte aspetta tre nuovi rinforzi prima del debutto in campionato: Brescianini e Gilmour vicini, Neres pronto a firmare col Napoli.

Napoli, 9 agosto 2024 – Mentre il campionato si avvicina a grandi passi, il Napoli si muove sul mercato per completare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico salentino, arrivato con grandi aspettative, si prepara a guidare i partenopei in una stagione cruciale, ma per farlo ha bisogno di un organico completo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano La Repubblica, tre nomi sono in cima alla lista della spesa del club, con trattative che potrebbero concludersi già nei prossimi giorni.

Marco Brescianini: Il Primo Rinforzo a Centrocampo

Il giovane centrocampista italiano, attualmente in forza al Frosinone, sembra essere destinato a vestire la maglia azzurra. Secondo La Repubblica, c’è già un accordo verbale tra le società, con il Napoli pronto a sborsare circa 10 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del classe 2000. Brescianini, noto per la sua versatilità e capacità di inserimento, rappresenta un investimento per il futuro, oltre che un rinforzo immediato per la mediana.

Billy Gilmour: Trattativa Quasi Conclusa

Il secondo nome sulla lista di De Laurentiis è quello di Billy Gilmour, centrocampista scozzese attualmente in forza al Brighton. La trattativa è in fase avanzata, con il Napoli che ha offerto 15 milioni di euro, contro i 17 richiesti dal club inglese. La differenza è minima e, secondo le indiscrezioni, un accordo potrebbe essere trovato a breve. Gilmour porterebbe dinamismo e qualità tecnica in mezzo al campo, caratteristiche che Conte apprezza particolarmente.

David Neres: L’Attacco si Rinforza con il Brasiliano

L’affare più oneroso potrebbe essere quello legato a David Neres. L’ala brasiliana del Benfica è pronta a trasferirsi in Italia per una cifra complessiva di 30 milioni di euro, inclusi bonus. A Neres sarebbe stato offerto un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione, cifra che conferma l’intenzione del Napoli di puntare su di lui come uno dei principali protagonisti del nuovo corso. L’ex Ajax, noto per la sua velocità e capacità di creare occasioni da gol, aggiungerebbe un’ulteriore dimensione all’attacco azzurro.

Con il debutto in campionato contro il Verona ormai alle porte, Conte spera di poter contare su tutti e tre i nuovi acquisti già dalla prima giornata. Tuttavia, la situazione resta in divenire, con i tifosi partenopei in trepidante attesa di vedere se la dirigenza riuscirà a concludere le trattative in tempo.