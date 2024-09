Lukaku, mette il Cagliari nel mirino: Pronto per essere titolare

Romelu Lukaku potrebbe partire titolare contro il Cagliari. Il belga vanta statistiche impressionanti contro i sardi

Romelu Lukaku si prepara a guidare l’attacco del Napoli nella trasferta di Cagliari. L’attaccante belga, rimasto a Napoli durante la sosta per migliorare la sua condizione, potrebbe essere la sorpresa di formazione di Antonio Conte per la prossima giornata di Serie A.

Il Corriere dello Sport rivela un dato statistico impressionante di Lukaku contro il Cagliari:

“Il Cagliari è il secondo bersaglio preferito di Romelu Lukaku in Serie A dopo il Genoa. Rom ha segnato già 6 gol in 7 partite ai rossoblu. Di questi, 4 proprio in trasferta. Un dato incoraggiante in vista di domenica.”

La storia recente di Lukaku contro il Cagliari è ricca di successi. Nella scorsa stagione, ha realizzato una doppietta con la maglia della Roma all’Unipol Domus. Con l’Inter, ha segnato 3 gol nella stagione 2019-20, inclusa una doppietta in Coppa Italia a San Siro. Ancora con l’Inter, ha trovato la rete nell’1-3 in Sardegna nella stagione 2020-21.

Per Lukaku, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per lasciare il segno con la sua nuova maglia. I tifosi del Napoli sperano che il “fattore Cagliari” possa scatenare il bomber belga, regalando a Conte la sua prima vittoria in trasferta sulla panchina azzurra.