Luis Enrique e il Napoli, resta un solo ostacolo: Il retroscena di Calciomercato

L’ex tecnico del Barcellona, Luis Enrique, è libero sul mercato e il Napoli è potenzialmente interessato. Ci sono però delle sfide da superare per vedere l’allenatore spagnolo sulla panchina degli azzurri.

CALCIOMERCATO NAPOLI. La straordinaria stagione del Napoli, che ha riportato lo scudetto in città dopo 33 anni, potrebbe concludersi con un amaro addio. Sembrerebbe infatti sempre più probabile la partenza dell’attuale tecnico Luciano Spalletti, e il club napoletano avrebbe già avviato la ricerca di un degno successore.

Durante una diretta di Calciomercato.it su TV Play, il giornalista Andrea De Pauli ha discusso del futuro di Spalletti: “Credo che Spalletti prenderà un anno sabbatico. Esiste una clausola nel suo contratto che gli impedisce di allenare immediatamente un’altra squadra. Sarà costretto a fermarsi e vedremo chi prenderà il suo posto. È un peccato che questo meraviglioso progetto Napoli si stia già scontrando con queste difficoltà“.

De Pauli ha inoltre rilanciato la possibilità di vedere Luis Enrique, ex allenatore del Barcellona e della Nazionale Spagnola, sulla panchina del Napoli, nonostante l’interesse di un top club come il Paris Saint Germain: “Sicuramente Enrique accetterebbe il Napoli. È ambizioso, ama l’Italia e conosce già il nostro campionato. L’unico ostacolo potrebbe essere la sua forte personalità, dato che sia lui che Aurelio De Laurentiis sono figure molto forti. Devono trovare un accordo subito, altrimenti potrebbe scoppiare una polemica.”

Tuttavia, l’approccio molto diretto e pragmatico di Enrique potrebbe rivelarsi un’ulteriore sfida. Secondo De Pauli, la valutazione tecnica del Napoli da parte dell’allenatore spagnolo potrebbe portarlo a riflettere attentamente prima di accettare il progetto: “Luis Enrique è un allenatore che risolve molte situazioni da solo. La questione delle strutture non rappresenterebbe un problema per lui. Il vero problema è la sua valutazione della squadra. Se Enrique non è convinto da un giocatore, non esita a farlo fuori, anche se si tratta di un campione, per dare spazio a un giovane. Chiede libertà da questo punto di vista.”

Il possibile arrivo di Luis Enrique a Napoli rappresenterebbe sicuramente un’opportunità emozionante per i tifosi azzurri, ma il percorso verso questo possibile accordo potrebbe rivelarsi tutt’altro che semplice.