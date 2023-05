Futuro Spalletti, Cerchione clamoroso: l’ipotesi che nessuno ha preso in considerazione

Il giornalista Luca Cerchione si è soffermato sul futuro dell’attuale allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

Prima di approdare a Napoli, Luciano Spalletti era spesso associato all’etichetta di “nuovo Toto Cutugno”, l’eterno secondo, facendo riferimento alle numerose occasioni in cui il cantante si è classificato al secondo posto al Festival di Sanremo, stabilendo un vero e proprio record. Talvolta, queste etichette si attaccano a professionisti di grande valore e può essere difficile liberarsene. Grazie alla sua esperienza a Napoli, il tecnico toscano si è riscattato dimostrando di saper conquistare lo scudetto anche in Italia, come aveva già fatto in Russia con lo Zenit.

FUTURO NAPOLI, QUALE SARA’ IL FUTURO DI SPALLETTI? L’OPINIONE DI CERCHIONE

Ma quale sarà il futuro di Luciano Spalletti, considerando che l’addio sembra ormai scontato? Il giornalista Luca Cerchione ipotizza una possibilità che finora pochi hanno preso in considerazione: il ritiro dal mondo del calcio. Questo è quanto è emerso sui social: “Dopo aver ‘toccherà mettere gli stivali’ ed il tatuaggio, credo che Spalletti si ritirerà dal calcio. Ha l’età giusta per godersi ancora la famiglia, la terra e i suoi amati animali. È troppo intelligente per non capire che verrebbe criticato a priori da qualsiasi tifoso che non sia del Napoli per quel marchio indelebile. Tranne, appunto, dai sostenitori partenopei. E allora mi affido al proverbiale 7% di Sabatini, come chance di vederlo ancora con la casacca gialla recitante ‘sarò con te'”.

Questa prospettiva aperta da Cerchione pone l’accento sulla possibilità che Spalletti decida di concludere la sua carriera calcistica e dedicarsi ad altre passioni, come la famiglia, la sua terra natale e gli animali a cui tiene tanto.