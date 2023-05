Collovati, l’elogio a Napoli e la vera differenza con Milano: “Questa cosa devo dirla”

Fulvio Collovati si è soffermato sul probabile addio di Spalletti sottolineando una mera differenza tra Napoli e Milano.

Fulvio Collovati, ex campione del mondo, ha commentato il probabile addio di Luciano Spalletti alla panchina del Napoli durante la trasmissione “Giochiamo d’Anticipo” su Televomero. Esprimendo il suo punto di vista, Collovati ha sostenuto il tecnico: “Non so fino a che punto le responsabilità ricadano su Luciano Spalletti o su Aurelio De Laurentiis, ma io sono dalla parte dell’allenatore. Il presidente lo ha confermato tramite una PEC? Non mi sembra sia stato un gesto gentile per confermare il suo allenatore“.

Collovati ha poi aggiunto: “Non voglio adulare nessuno, dico sempre ciò che penso. Voglio elogiare i napoletani e, in particolare, la stampa. Non si era trapelato nulla sulla rottura tra Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Per il bene del Napoli, i giornalisti non hanno detto nulla, hanno mantenuto il silenzio. Ora che la stagione è quasi finita, stanno emergendo diverse cose. Anche voi cronisti avete vinto lo scudetto. Io provengo da Milano e posso assicurarvi che le cose sono molto diverse lì“, ha aggiunto Collovati.